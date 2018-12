Esporte Após perder Libertadores, Boca anuncia a saída de Guillermo Barros Schelotto

A derrota na final da Copa Libertadores para o rival River Plate fez a sua primeira vítima. Cinco dias depois de perder a competição continental em uma final disputada em Madri, na Espanha, a diretoria do Boca Juniors oficializou nesta sexta-feira as saídas do técnico Guillermo Barros Schelotto e do seu irmão gêmeo, Gustavo, que trabalhava como auxiliar. O presi...