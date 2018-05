Esporte Após percorrer Caminho de Cora Coralina, Raiza Goulão celebra nova visão do quintal de casa Nascida em Pirenópolis, ciclista olímpica explora nova rota para o turismo ecológico

A disputa da prova de mountain bike na olimpíada do Rio, em 2016, foi um dos momentos marcantes da carreira da ciclista goiana Raiza Goulão, de 27 anos. Nascida em Pirenópolis, ela segue como uma das principais atletas do mundo na modalidade. Hoje, ela mora na Espanha, mas não deixou de lado suas raízes. No mês passado ela foi uma das pessoas que inauguraram o Caminho de Co...