Esporte Após passar o ano sem marcar gols, Moisés espera sorte diferente em 2019 Na temporada, o jogador disputou 35 jogos pela equipe do Paysandu

Em 2019, a Aparecidense quer sair do quase e conquistar o primeiro título goiano. Pensando nisso, a direção do Camaleão aposta em jogadores experientes e em um ataque conhecido. Além do artilheiro Nonato, que já vestiu a camisa do time neste ano, o time também aposta em Moisés, que por último estava no Paysandu, mas fez seu nome no estado na equipe do Vila Nova. Em 2018, ...