Esporte Após pancada no joelho, Rashford desfalca primeiro treino da Inglaterra na Rússia Apesar do susto, jogador tratou de tranquilizar a torcida nas redes sociais

A Inglaterra realizou nesta quarta-feira seu primeiro treino em território russo. Em Zelenogorsk, onde a seleção ficará hospedada no início da Copa do Mundo, a equipe europeia fez uma atividade com bola comandada pelo técnico Gareth Southgate. O desfalque ficou por conta do atacante Marcus Rashford. O jogador do Manchester United, de apenas 20 anos, sofreu uma pa...