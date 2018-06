Esporte Após oscilar, Tigre volta aos trilhos na Série B Equipe faz campanha parecida com a de 2017, quando passou mais de 20 rodadas no G4

Com 9 pontos conquistados nos últimos cinco jogos, o Vila Nova está novamente na briga por uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Após oscilar na competição, o Tigre vive bom momento e tem campanha muito parecida com a desenvolvida no ano passado, quando permaneceu por 21 rodadas no grupo de acesso e encheu de esperança seu torcedor.Após arrancada com q...