Esporte Após novela para renovação de contrato, Diego assina com o Flamengo até 2020 O meia chegou ao rubro-negro em 2016, foram 122 jogos e 35 gols

Após uma longa indefinição, o meia Diego acertou a sua permanência no Flamengo. Nesta terça-feira, o clube carioca confirmou a renovação do contrato do meia, que passa a ser válido até 2020. "O craque fica!", estampou o site oficial da equipe ao anunciar o novo acordo. O meia chegou a negociar com o Orlando City, dos Estados Unidos, mas resolveu continuar na equipe n...