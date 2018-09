Esporte Após nova eliminação, Maurício Barbieri é demitido do Flamengo O Clube carioca parte agora em busca do terceiro treinador do ano, visando a briga pelo título Brasileirão

O técnico Maurício Barbieri não resistiu a mais uma decepção do Flamengo. Na manhã desta sexta-feira (28), a diretoria do clube carioca anunciou a demissão do treinador, menos de 48 horas após o time ser eliminado nas semifinais da Copa do Brasil com a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em São Paulo. Barbieri dirigiu o clube carioca em 39 jogos, tendo acumulado 19 vit...