Esporte Após nova derrota, Eduardo Baptista pede demissão e deixa o comando do Sport Técnico demitido teve baixo aproveitamento e deixa o clube na zona de rebaixamento

Eduardo Baptista não é mais técnico do Sport. Após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, sofrida na noite de domingo, na Ilha do Retiro, em Recife, o treinador se reuniu com a diretoria do clube pernambucano na manhã desta segunda-feira (24) e pediu para deixar o cargo (confira link da nota na integra abaixo). Com apenas 40 dias de trabalho, ele saiu da equipe com apenas u...