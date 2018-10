Esporte Após morte de presidente do Leicester, caixa preta do helicóptero é recuperada Além do presidente, mais quatro pessoas. Sendo dois membros da equipe do tailandês, o piloto e uma passageira

A polícia britânica encontrou a caixa preta do helicóptero que caiu sábado à tarde e vitimou o presidente do Leicester, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, após partida da equipe contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês. O acidente ocorreu no estacionamento do lado de fora do estádio. Outras quatro pessoas morreram. Na sede da equipe, uma coleção de flores, camisa...