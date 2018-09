Esporte Após Marta faturar prêmio, Brasil cai para oitavo em ranking feminino de seleções Fraca campanha brasileira no Torneio das Nações fez com que a seleção fosse ultrapassada pela Austrália

A Fifa divulgou nesta sexta-feira mais uma atualização do ranking das seleções femininas. Quatro dias depois de Marta ser eleita a melhor jogadora do mundo pela sexta vez na carreira, o time brasileiro não experimentou o mesmo sucesso e caiu uma colocação na lista. De sétimo, a seleção de Vadão caiu para a oitava posição, com 1973 pontos. A fraca campanha no Tor...