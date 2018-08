Esporte Após mais polêmicas do que vitórias, Neymar vai em busca do tempo perdido no PSG Neymar retorna em definitivo à capital francesa não mais como a estrela inconteste, mas como uma espécie de ídolo controverso

Quando retornou a Paris após três meses de tratamento da lesão no Brasil, no final de maio, Neymar já era alvo de alguma insatisfação dos torcedores do PSG, mas sua aura de craque da seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo ainda embalava sua idolatria. Três meses depois, Neymar retorna em definitivo à capital francesa não mais como a estrela inconteste, mas c...