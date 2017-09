Após longa reunião, Sílvio Criciúma define time titular para enfrentar Santa Cruz

O último treino da equipe do Goiás antes da viagem para Recife (PE) foi marcado por uma longa conversa entre jogadores e o técnico Sílvio Criciúma. Após a reunião, o treinador definiu a escalação que começa a partida contra o Santa Cruz, sexta-feira (15), no Arruda.

O treinador testou algumas formações ao longo da semana. O time oscilou treinos bons e ruins. As principais novidades com relação ao time que começou o último jogo estão no meio-de-campo.

O volante Victor Bolt, o meia Andrezinho e o meia-atacante Tiago Luís ganham vagas do lateral direito Saavedra e dos atacantes Michael e Aylon. A outra novidade na equipe é o retorno do zagueiro Alex Alves na vaga de Fábio Sanches.

Com isso, o provável time titular do Goiás para enfrentar o Santa Cruz será: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Victor Bolt, Ramires, Léo Sena e Andrezinho; Carlos Eduardo e Tiago Luís.

Com 25 pontos, o Goiás ocupa a 16ª colocação na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino tem um ponto a mais que o Santa Cruz, adversário desta sexta-feira. O time pernambucano está na 18ª colocação na tabela, na zona do rebaixamento.