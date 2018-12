Esporte Após lesões, Everton projeta 'estar 100% no próximo ano' no São Paulo Com a camisa tricolor, o jogador disputou 29 partidas, marcou 5 gols e deu 6 assistências

Reforço mais caro do São Paulo em 2018 (cerca de R$ 15 milhões ao todo), o meia-atacante Everton completa 30 anos de idade nesta terça (11) e fez um balanço de seus primeiros meses como jogador do clube. Contratado em abril, ele logo assumiu a condição de titular e virou um dos principais nomes do elenco. O início no Morumbi só não foi melhor devido a uma série de lesões q...