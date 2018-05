Esporte Após lesão, Salah diz que está confiante de que poderá jogar a Copa do Mundo Jogador do Liverpool machucou o ombro após disputa com Sergio Ramos, do Real Madrid, e um diagnóstico preciso sobre a gravidade da lesão ainda não foi divulgado

O atacante Mohamed Salah utilizou o Twitter neste domingo (27) para lamentar a lesão sofrida no último sábado (26), durante a final da Liga dos Campeões da Europa, mas transmitiu confiança de que vai poder representar o Egito na Copa do Mundo da Rússia. O jogador do Liverpool machucou o ombro após disputa com Sergio Ramos, do Real Madrid, e um diagnóstico preciso sobre a...