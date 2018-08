Esporte Após lesão de Pedro, atacante Richarlison é convocado para a Seleção Brasileira Informação foi divulgada no final da tarde desta segunda-feira (27) pela CBF; jogadores se apresentam no próximo domingo (2)

A comissão técnica da Seleção Brasileira convocou, nesta segunda-feira (27), o atacante Richarlison, do Everton (Inglaterra). O atleta fará parte do grupo que enfrentará os Estados Unidos e El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente. O coordenador de Seleções da CBF, Edu Gaspar, entrou em contato com o atleta para comunicá-lo da convocação, e com ...