Esporte Após lesão, Brunão vive expectativa por novo ano Zagueiro teve de operar joelho direito e, depois de longa recuperação, quer voltar a ajudar Tigre

Recuperado de uma delicada cirurgia no joelho direito, o zagueiro Brunão, de 21 anos, espera que a próxima temporada seja de retomada de sua carreira. O prata da casa está ansioso para voltar aos gramados e vestir a camisa do Vila Nova.Titular da equipe colorada no início do ano, em jogos do Campeonato Goiano e Copa do Brasil, Brunão sofreu lesão grave e precisou ser ...