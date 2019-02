Esporte Após incêndio, Flamengo defende contêineres em CT: 'Alojamento confortável' Sem citar nomes, Belotti rebateu a afirmação do comandante geral do Corpo de Bombeiros, Roberto Robadey, que na sexta-feira havia chamado o alojamento de "puxadinho"

Quase um dia e meio após o incêndio em um contêiner que servia como alojamento matar dez jogadores da base e ferir outros três no CT do Flamengo, o clube carioca fez sua primeira manifestação pública para se defender da tragédia. Por cerca de 15 minutos, o CEO rubro-negro, Reinaldo Belotti, falou sobre as instalações, as quais classificou como "alojamento confortável". ...