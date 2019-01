Esporte Após início ruim, ordem no Galo é obter a 1ª vitória

A palavra de ordem no Goiânia é vencer. O início ruim no Campeonato Goiano, em que teve duas derrotas e nenhum gol marcado, serviu como choque de realidade na direção do Galo, que revelou ter ficado surpresa com o nível técnico dos clubes que participam da atual edição da competição. Depois de 12 anos sem disputar a elite estadual, o Goiânia busca adaptação à 1ª Div...