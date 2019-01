Esporte Após humilhação em rede social por usar falsificação, jovem ganha camisa original do Goiás Stanley contou que não tem condições financeiras para comprar uma camisa oficial do clube esmeraldino

O auxiliar de produção Stanley Rufino Marques, 21 anos, torcedor do Goiás, ficou conhecido nas redes sociais após ser humilhado por uma internauta quando postou uma foto vestido com a camisa falsificada do clube no dia 1º de janeiro. Visualizar esta foto no Instagram. ...