Esporte Após goleada, Tite exalta agressividade do Brasil e retomada da alegria El Salvador é apenas o 72º colocado no ranking da Fifa

Após a goleada por 5 a 0 sobre El Salvador, nesta terça-feira, em Washington, Tite exaltou a agressividade da seleção brasileira, algo definido por ele como o "DNA do gol". De acordo com o técnico, a seleção "tem o DNA do gol, vertical, de agredir, de pressionar o adversário para fechar constantemente pressão alta". O treinador apontou que, durante os 90 minutos, o Bras...