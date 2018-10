Esporte Após goleada para o Barcelona, Lopetegui é demitido pelo Real Madrid "A decisão tem como fim mudar a dinâmica em que sem encontra a equipe principal, enquanto ainda são alcançáveis os objetivos da temporada", disse o clube merengue em comunicado

Julen Lopetegui não é mais o técnico do Real Madrid. A goleada por 5 a 1 sofrida diante do rival Barcelona, domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, foi a gota d'água para que se encerrasse a passagem do treinador pela equipe após quatro meses e meio. A demissão foi decidida após reunião da diretoria nesta segunda-feira. "A decisão tem como fim mudar ...