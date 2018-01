Após “futebol pobre”, Atlético prevê dificuldade na 3ª rodada

Para o segundo jogo em casa do Atlético no Campeonato Goiano, contra a Aparecidense, quarta-feira (24), no Estádio Olímpico, o técnico rubro-negro João Paulo Sanches espera mais dificuldades e melhor rendimento de seu grupo, que até agora conquistou 2 pontos em duas partidas. O treinador chegou a apontar o Camaleão como favorito no Estadual.

“A Aparecidense é uma das favoritas do campeonato, não resta dúvida. Sabemos da qualidade e virtudes da equipe, que tem elenco qualificado e experiente, acostumado com a competição. Se foi difícil contra o Grêmio Anápolis, quarta-feira vai ser muito mais. Temos de nos preparar para isso”, disse o técnico.

Depois do primeiro jogo em casa do Atlético no Estadual, João Paulo Sanches criticou o rendimento do time rubro-negro, que apresentou o que o comandante classificou como “futebol pobre”. As vaias da torcida à equipe marcaram o empate sem gols do Dragão com o Grêmio Anápolis pela 2ª rodada.

“O torcedor tem razão pelas vaias. Foi um futebol pobre. Ficamos devendo e o torcedor tem razão de sair chateado”, afirmou João Paulo Sanches.

Após o segundo ponto conquistado em duas rodadas, a opção do técnico atleticano foi por cobrar seus jogadores e não justificar com problemas, como necessidade de contratações. “Não tem desculpa, não tem falar que está faltando atleta. Temos de dar muito mais. Esse elenco que está aqui tem condições de fazer muito mais.”

Na quarta-feira (24), o Atlético pega a Aparecidense a partir das 20h30.