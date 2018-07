Esporte Após fraca campanha na Copa, Argentina demite Sampaoli Diego Simeone é cotado como um dos favoritos para o cargo

Após longas negociações e a fraca campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Associação de Futebol Argentino anunciou ontem (15) que Jorge Sampaoli não é mais o treinador da seleção "Albiceleste". Sampaoli tinha contrato com a seleção argentina até 2021 e o valor da sua multa rescisória o impedia de ser demitido. No entanto, segundo o ...