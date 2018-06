Esporte Após folga, seleção brasileira retoma treinos com a presença de Douglas Costa O próximo amistoso do Brasil é contra Áustria, no domingo (10), em Viena

A seleção brasileira realiza neste momento o primeiro treino desta segunda semana de preparação em Londres para a Copa do Mundo, na tarde desta terça-feira (5). Os jogadores folgaram na segunda-feira, dia seguinte à vitória sobre a Croácia por 2 a 0 em amistoso realizado em Londres, e retomam as atividades visando à partida contra a Áustria, no próximo domingo, em Viena. ...