Esporte Após fazer exame no pé e criar polêmica em Barcelona, Neymar retorna a Paris Questionado sobre uma possível volta ao Barcelona, Neymar se irritou bastante e respondeu: "Não me encham o saco"

Um dia depois de o Paris Saint-Germain anunciar que não será preciso uma operação para tratar a lesão no quinto metatarso de seu pé direito - fará um tratamento conservador com um prazo de recuperação de dois meses e meio -, o atacante Neymar retornou nesta quinta-feira a Paris após passar um dia em Barcelona para realizar exames no local da contusão sofrida na semana p...