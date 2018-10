Esporte Após faturar prêmio da Fifa, Marta é finalista ao Bola de Ouro Principais rivais da brasileira são Ada Hegerberg e Dzsenifer Marozsán, campeãs da Liga dos Campeões feminina com o Lyon

Duas semanas após receber o prêmio de melhor do mundo pela Fifa, Marta voltou a ser reconhecida internacional. Ela foi incluída na lista das 15 melhores do planeta pela revista France Football. Esta é a primeira vez que a publicação premiará também as mulheres. A vencedora será conhecida em cerimônia marcada para o dia 3 de dezembro, junto com a premiação mascul...