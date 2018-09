Esporte Após expulsão e gol contra, São Paulo empata com o Fluminense no Morumbi Anderson Martins (contra) e Tréllez marcaram os gols da partida realizada no Morumbi. São Paulo segue na liderança da competição com 46 pontos

Uma expulsão tola e um gol contra infantil atrapalharam o plano do São Paulo de neste domingo manter uma vantagem tranquila na liderança do Campeonato Brasileiro. O time acabou minado por esses contratempos e, no estádio do Morumbi, empatou em 1 a 1 com o Fluminense. O resultado, diante das adversidades enfrentadas, não foi de todo ruim, com a equipe conseguindo ao m...