Esporte Após estreia com vitória, Giovanny almeja ajudar Goiás a aumentar invencibilidade Atacante de 21 anos estreou diante do Grêmio Anápolis na noita desta quarta-feira (30)

O Goiás é o único time do Campeonato Goiano que ainda não conheceu uma derrota e nem levou gols. A situação é comemorando por todos os jogadores, até mesmo com quem chegou recentemente, como é o caso do atacante Giovanny, de 21 anos. O jogador passou a fazer parte do plantel esmeraldino a menos de 10 dias, mas já teve sua estreia com a camisa esmeraldina e planeja ajudar o...