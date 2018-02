Após errar pênalti, camisa 10 do Atlético ganha afago

No início do Estadual, Jorginho usava a 10 rubro-negra, era o capitão da equipe e visto como o principal jogador de criação. Com a sua saída para o futebol árabe, Tomas Bastos herdou a camisa e a responsabilidade, mas ainda não encontrou seu melhor futebol.“O Tomas começou abaixo, assim como toda a equipe, mas acredito muito na evolução técnica do jogador e que ele p...