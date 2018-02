Após empate, Tencati fala sobre reforços no Atlético

Após conquistar a primeira vitória no Campeonato Goiano diante do Itumbiara, o torcedor atleticano começou a ter esperanças em ver, finalmente, uma arrancada do time. Mas, diante da Aparecidense na noite desta quarta-feira (14), voltou a mostrar que ainda tem muito a melhorar, inclusive nas cobranças de pênalti, e empatou sem gols com o Camaleão pela 8ª rodada do Estadual.

No último lance do jogo diante da Aparecidense no Estádio Anníbal Batista de Toledo, Tomas Bastos teve a oportunidade de consagrar a segunda vitória do Atlético e esboçar uma possível reação, mas a bola parou nas mãos de Busatto. O goleiro do Camaleão pulou no canto esquerdo do gol e defendeu a cobrança de pênalti do camisa 10 rubro-negro, que já havia marcado um gol de pênalti justamente contra a Aparecidense, no Olímpico.

O técnico Cláudio Tencati colocou à prova o time base que pretende adotar no restante do Goianão e que foi quase o mesmo diante do Itumbiara. Valderrama, que vem sendo reserva, jogou como titular improvisado na lateral direita no lugar de Jonathan e não soube aproveitar a oportunidade. O jogador saiu vaiado no segundo tempo e deu lugar a Lucas Rocha, que entrou bem, mas não conseguiu deixar o time mais ofensivo.

Apesar de já ter contratado 17 reforços, é nítido que o Atlético ainda precisa de laterais para reposição. Com o desconforto muscular sentido por Jonathan, que é o titular na direita, Tencati tentou improvisar um volante e um zagueiro, mas não encontrou o que queria.

“Precisamos de reforços não só nesse setor (laterais), mas em outros também. Improvisações estão sendo necessárias. Estou conversando sobre reforços, mas, nesta altura do ano, só tem jogadores de 4º ou 5º escalão parados, que não vão ajudar tanto. Mas estamos providenciando”, reconheceu Tencati.

O duelo com a Aparecidense marcou a estreia do atacante Tito, artilheiro da Série C no ano passado com a camisa do Confiança. O jogador entrou bem, arriscou e levou perigo ao gol de Busatto, mas o goleirão estava em uma noite inspirada. Tito se torna esperança para a torcida rubro-negra, que só viu os atacantes rubro-negros marcando em dois jogos em oito rodadas do Goiano.

Do outro lado, a Aparecidense mostrou mais consistência e foi superior, mas não contou com uma grande noite de seu artilheiro, Nonato. O Camaleão ainda teve um jogador expulso aos 45 minutos da etapa final, mas conseguiu segurar o empate. Em 2º do Grupo B com 12 pontos, a equipe pode ser ultrapassada pelo Grêmio Anápolis, que joga hoje à noite contra o Iporá. Já o Atlético se mantém na 4ª colocação do Grupo A com 8 pontos.