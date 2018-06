Esporte Após empate, seleção acumula mais “rodagem” na mala Equipe que mais viajará na 1ª fase, Brasil volta a Sochi e inicia preparação para pegar a Costa Rica na 2ª rodada

A maratona de viagens do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo teve mais um percurso após o empate com a Suíça por 1 a 1. A seleção brasileira, que é a 4ª equipe do Mundial que mais viajará na Rússia nesta 1ª fase, retornou para Sochi depois do duelo com a Suíça realizado em Rostov On Don. O próximo destino da equipe será São Petersburgo. Ao todo, entre as du...