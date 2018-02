Após empate em clássico, Tencati ainda acredita na classificação do Atlético

No encerramento da 10ª rodada do Campeonato Goiano, Atlético e Vila Nova ficaram no empate por 1 a 1. O time rubro-negro saiu na frente aos 29 minutos do 1ª tempo, mas viu o Tigre empatar aos 42 da etapa final. O resultado não foi o melhor para os objetivos do Dragão na competição, mas para o técnico Claudio Tencati, a equipe ainda está na briga pela classificação às semifinais.

"Não tem nada definido ainda, estamos há 3 pontos da zona de classificação e entendo que ainda é possível, as duas últimas vagas estão em aberto. Se fossem 5, 6 pontos de distância acredito que teríamos que fazer um milagre. Temos que fazer a nossa parte a cada jogo, e o próximo é muito importante", destacou o treinador que inicia a preparação com a equipe nesta segunda-feira (26) para encarar o Rio Verde no próximo domingo, fora de casa.

De acordo com o treinador, o Atlético foi superior durante os 90 minutos, mas em uma jogada improvável o Vila achou ao gol de empate. Tencati lamentou o resultado, mas lembou que era um clássico e pediu paciência ao torcedor.

"As pessoas precisam entender que em campo hoje não tinha só o Atlético, tinha um Vila também querendo ganhar. O Vila Nova foi forte, assim como o Atlético, desperdiçamos dois pontos porque tomamos um gol aos 42 minutos em um momento que o jogo já estava controlado", frisou o comandante rubro-negro que está invicto com a equipe no Goianão, em 5 jogos foram 3 empates e 2 vitórias.