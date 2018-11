Esporte Após empate com Avaí e chances remotas de acesso, Dragão adota postura de pensar em 2019 Convicção atleticana é de que as chances, que já eram reduzidas, ficaram remotíssimas após o resultado em casa

Algumas sensações se misturavam no semblante de jogadores, comissão técnica, torcida e diretoria do Atlético, após empatar de 2 a 2 com o Avaí (SC), que está bem próximo do acesso à Série A do Brasileiro 2019, no jogo disputado ontem, no Estádio Antônio Accioly com público reduzido. O Atlético foi aos 52 pontos e terá três partidas a disputar na Série B: contra CSA, ...