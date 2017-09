Após eliminações, Flamengo e Cruzeiro iniciam decisão de título da Copa do Brasil

Vinte e quatro dias após assumir o Flamengo, o técnico colombiano Reinaldo Rueda começa nesta quinta-feira (7) a decidir seu primeiro título pelo clube. O rubro-negro enfrenta o Cruzeiro às 21h45, no Maracanã, no Rio, pela primeira partida da decisão da Copa do Brasil. O segundo jogo será no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 27.O clube carioca, que conquistou a Co...