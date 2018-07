Esporte Após eliminação, seleção brasileira desembarca no Rio e Tite agradece apoio da torcida Treinador foi um dos mais aplaudidos por um pequeno grupo de torcedores que esperavam pela delegação no aeroporto Galeão

A chegada de parte da seleção brasileira no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (8), frustrou a pequena torcida que esperava desde a madrugada com muita ansiedade os sete jogadores e a equipe técnica que desembarcaram na cidade. Separados em dois grupos, uma parte foi recebida com festa pela torcida, e outra, que optou pelo portão principal, t...