Esporte Após dizer que não fez oferta por Neymar, Real nega ter acordo com PSG por Mbappé A notícia do acerto do time merengue com o jovem francês foi divulgada pelo jornalista Baptiste Ripart, que já havia cravado que Griezmann iria renovar com o Atlético de Madrid

O Real Madrid divulgou um comunicado oficial nesta quarta-feira (4) para negar que esteja acertando a contratação de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. O clube se manifestou "ante as informações publicadas nas últimas horas referentes a um suposto acordo" com a equipe francesa para contratar o atacante. O Real veio a público para falar sobre o assunto depois de o...