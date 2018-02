Após derrota no clássico, Anápolis demite Nivaldo Lancuna e contrata Waldemar Lemos

Após a derrota para a Anapolina, no domingo, por 3 a 1, o treinador do Anápolis, Nivaldo Lancuna, não resistiu no cargo e acabou sendo demitido. Sem esperar muito, a direção do Galo já anunciou a vinda de Waldemar Lemos, que chega com a missão de tirar o time da zona do rebaixamento, já que o clube é o lanterna do Grupo B, com 7 pontos.

Nivaldo Lancuna assumiu o cargo no lugar de Karmino Colombini, que também havia sido demitido após a derrota para a Anapolina no 1º turno. O treinador comandou o time em 6 partidas, uma vitória, três empates e duas derrotas. Já Waldemar Lemos, que estava no Altos/PI, chega para a sua terceira passagem no Galo. O treinador esteve a frente da equipe nos últimos dois anos, onde chegou a uma final do Goianão, em 2016, e no ano passado livrou o time do rebaixamento.

O novo treinador já começa a treinar o time nesta terça-feira (27), já se preparando para o confronto de domingo (4), contra o Grêmio Anápolis, no estádio Jonas Duarte.