Após derrota na estreia, técnico da Nigéria cobra vitória sobre a Islândia

O técnico Gernot Rohr trata a próxima partida da Nigéria na Copa do Mundo como uma decisão. De acordo com o treinador alemão, é essencial que a seleção comandada por ele consiga vencer a Islândia na próxima rodada do Grupo D, em jogo marcado para o meio-dia (de Brasília) desta sexta-feira, em Volgogrado. "Precisamos ganhar da Islândia. Se formos capazes disso, teremo...