Esporte Após derrota na estreia, Gareca busca acertar pontaria da seleção peruana

A seleção do Peru voltou a treinar na Rússia, dois dias depois de perder em sua estreia na Copa do Mundo - no sábado, o time foi derrotado pela Dinamarca, que saiu de campo com a vitória por 1 a 0. Na manhã desta segunda-feira no horário de Moscou, madrugada no Brasil, a equipe dirigida pelo técnico argentino Ricardo Gareca, trabalhou na Arena Khimki, que fica na capital r...