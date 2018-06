Esporte Após demissão de Lopetegui, saiba quem será o novo técnico da Espanha na Copa 2018 A seleção espanhola trocou o comando da equipe dias antes da estreia no Mundial da Rússia

Poucas horas após anunciar a demissão do técnico Julen Lopetegui, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) definiu Fernando Hierro como o treinador da seleção espanhola na Copa do Mundo da Rússia, nesta quarta-feira. A troca no comando da equipe acontece a apenas dois dias da estreia no Mundial, contra Portugal, na sexta-feira. Hierro, de 50 ...