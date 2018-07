Esporte Após deixar time titular, Léo Sena busca retomar seu espaço no clube Clube acredita que o jovem ainda será útil à equipe na temporada

De promessa ao banco de reservas, Léo Sena vem vivendo o ano mais instável desde que chegou ao Goiás, em 2015. Titular absoluto no início da temporada, o jogador perdeu espaço com a chegada de Ney Franco e tem o desafio de mostrar que merece vaga na equipe ideal do treinador para a sequência da Série B.Descoberto durante um jogo de Copa São Paulo, em 2015, quando de...