Esporte Após deixar o Atlético de Madrid, Fernando Torres assina com clube japonês O atacante é o maior reforço do clube japonês, que possui apenas 21 anos de fundação

O atacante Fernando Torres foi anunciado nesta terça-feira (10) como novo reforço do Sagan Tosu. O jogador de 34 anos deixou o Atlético de Madrid ao fim da última temporada europeia, fez mistério sobre seu destino, mas, agora, foi confirmado como nova peça no elenco do clube da primeira divisão japonesa. "O Sagan Tosu e seu presidente foram os que mais insistiram ...