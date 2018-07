Esporte Após deixar grupo de acesso, Vila Nova faz planos para retomar série positiva

O Vila Nova deixou o grupo de acesso à Série A após derrota para o Figueirense na 17ª rodada, por 2 a 1, em Florianópolis. O time colorado tem a mesma pontuação do 4º colocado, o Avaí, mas perde no saldo de gols. Por isso, o Tigre precisa se recuperar nos dois próximos jogos para virar a metade do campeonato posicionado no grupo dos quatro primeiros colocados (G4).No momen...