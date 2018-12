Esporte Após dar show, Bale evita rebater críticos: 'Não tenho de responder a ninguém' O galês marcou os três gols da vitória do Real Madrid sobre o Kashima Antlers, por 3 a 1

Depois de exibir uma atuação de gala e marcar os três gols do Real Madrid na vitória por 3 a 1 sobre o Kashima Antlers, nesta quarta-feira (19), em Abu Dabi, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, Gareth Bale evitou rebater os críticos. Ao ser questionado após o jogo sobre as cobranças para que assuma maior protagonismo depois da saída de Cristiano Ronaldo para a...