Esporte Após criticar 'cai-cai' de Neymar, ingleses elogiam 'malandragem' de sua seleção Segundo o jornal "The Times", os ingleses aprenderam a ser malandros

A imprensa inglesa identificou uma mudança no comportamento da equipe na classificação diante da Colômbia, terça-feira, em Moscou. O jornal "The Times" usou a manchete "A Inglaterra aprendeu a ser malandra" para descrever a atuação do time inglês na vitória sobre a Colômbia nos pênaltis por 4 a 3 para enfrentar a Suécia nas quartas de final. Embora tenham critic...