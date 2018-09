Esporte Após corrida acirrada em Goiânia, Eric Granado fatura primeira prova do SuperBike Brasil Alex Barros e Danilo Lewis completaram o pódio da categoria principal

O sol não deu tréguas na primeira corrida da 6 etapa do SuperBike Brasil, realizada no autódromo de Goiânia, neste domingo (16). Na categoria principal, com motos de 1000cc, destaque para a briga entre Eric Granado e Alex Barros, que duelaram toda a corrida, mas no final, melhor para Granado, que ficou com a primeira colocação. Alex Brros e Danilo Lweis completaram o...