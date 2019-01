Esporte Após Copinha, quatro jogadores do Goiás são promovidos para o profissional Garotos terão oportunidade de treinar com o time profissional e viram opção para Maurício Barbieri

A campanha do Goiás na Copa São Paulo de Futebol Júnior não foi a esperada (o time caiu na 2° fase após perder para o Figueirense, por 1 a 0), mas serviu para quatro jogadores subirem para o time profissional. São eles o zagueiro Iago, o volante Miguel Figueira, o meia Flavinho e o atacante Vinicius. Os quatro jogadores já haviam tido oportunidade no profissional com o ...