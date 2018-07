Esporte Após Copa, Pacaembu recebe clássico com desfalques Palmeiras não conta com quatro jogadores, mas pode escalar Scarpa. Santos ainda não tem reforços

O meia Gustavo Scarpa será a principal atração do Palmeiras para o clássico contra o Santos, nesta quinta-feira (19), às 20 horas, no Pacaembu, em São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não atua em uma partida oficial desde março. Graças a um habeas corpus obtido junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, conseguiu encerrar o seu ...