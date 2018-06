Esporte Após Copa, Guerrero vive momento de incertezas na carreira O atacante, que foi suspenso por doping, conseguiu um efeito suspensivo no Tribunal Federal Suíço para jogar o Mundial

A luta de Paolo Guerrero para participar da Copa do Mundo na Rússia foi exitosa, mas agora, com a participação do Peru na competição encerrada, o atacante inicia uma fase de incertezas. O centroavante ainda não está livre do caso de doping que quase o deixou de fora da competição e ainda pode ter que procurar um novo clube, já que o seu contrato com o Flamengo está p...