Esporte Após convocar Fagner, Tite confirma que Danilo será o titular da lateral direita Como Daniel Alves foi descartado do mundial, Danilo, do Manchester City é que irá ganhar a posição de titular na equipe

Depois de anunciar a convocação de Fagner, do Corinthians, entre um dos 23 jogadores chamados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, o técnico Tite adiantou nesta segunda-feira (14), em entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio, que Danilo, do Manchester City, é o atual titular da lateral direita da equipe nacional para a competição na Rússia. ...